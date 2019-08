Maran: “Il PD voti contro la riforma sui parlamentari. Basta fare demagogia"

Ormai i social network sono diventati gli strumenti preferiti dai politici per far conoscere il loro pensiero. Un’abitudine a cui non si è sottratto Pierfrancesco Maran, assessore comunale all’Urbanistica, Verde e Agricoltura, che parla senza peli sulla lingua del partito a cui appartiene con un monito che pare andare in controtendenza. “Per me il PD – scrive sul suo profilo FB Maran - deve votare no anche a questo giro alla riforma costituzionale sui parlamentari. Basta con questa demagogia da quattro soldi, se si vogliono creare le basi di un accordo si parli del no all'aumento Iva, di emergenza climatica e investimenti per la sostenibilità ambientale e di creare nuovi posti di lavoro.” Un chiaro invito ai dem di tornare a mettere sul tavolo programmi concreti e chiari. “I parlamentari – continua Maran - la piantino di svilire il loro ruolo: per non essere un peso da tagliare devono mettere il Paese in condizione di creare ricchezza e redistribuirla. I parlamentari devono servire il Paese con disciplina e onore ed essere per questo in numero congruo a garantire la rappresentanza, pagati adeguatamente e con servizi sufficienti ad esercitare al meglio la loro funzione. Sempre che l'obiettivo non sia avere solo impreparati yes man senza competenze”. Una bella tirata di orecchie ai tanti, troppi, che scaldano la sedia, a prescindere dal partito di appartenenza.

Nonostante un continuo invocare il “popolo” e l’importanza del “popolo italiano”, l’impressione che oggi chi fa politica si sia dimenticato che il suo ruolo sia quello di servire il Paese c’è. E non sorprende che Maran rispondendo ai commenti al suo post faccia riferimento con una certa nostalgia a Bersani, che, piaccia o no, pare spiccare oggi di fronte a molti esponenti dem.

I parlamentari non devono svilire il loro ruolo, dice Maran, essere in numero congruo e adeguatamente pagati. Ragionamento corretto. Resta da capire quale potrebbe essere il numero ideale di rappresentanti, l’equo compenso e come commisurarlo ai reali risultati ottenuti. La ricetta dell’assessore comunale contro la mala politica è chiara: i parlamentari devono saper creare ricchezza e redistribuirla, svolgere le loro mansioni con disciplina e onore, essere preparati e non degli yes man senza competenza. Il desiderio di tanti italiani, ma che mai come ora pare fantascienza.