Maran pianta un albero, ma gli agronomi da tastiera insorgono...

Sono un paio di giorni che su Facebook è emersa una polemica davvero surreale. C'è una foto in cui l'assessore Maran insieme ad altri pianta un nuovo albero. Su questa cosa degli alberi, ci avete fatto due patagoni così, e sarebbe giusto piantarli e piantarla di usarli come metodo di propaganda. Comunque, è una buona cosa piantare un albero. Ora, dalla foto si vede che hanno fatto una fossa per piantarlo. Secondo gli agronomi di Facebook, secondi solo ai ct dell'Italia in tempo di fase finale di mondiali, la fossa è troppo piccola. Capite? La fossa è troppo piccola. Il commento mio, su questa vicenda, ha solo due parole: io boh.

Veniamo alle cose serie. Se volete davvero sentir parlare di economia circolare eccetera eccetera, c'è un interessante incontro con Granelli, Cattaneo, Sarfatti e altri alle Stelline il 3 dicembre alle ore 14.30. Se invece volete sentire Maran, Boeri, Foroni e altri parlare di urbanistica, venite alle 10 dello stesso giorno, il 3, sempre alle Stelline. Sapete chi incontrerete come moderatrice? Beh, questo lo lascio dire a Nicoletta...