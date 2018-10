Maratea premiata a Milano all'iniziativa "Stelle al Merito Sociale"

Premiare gli eroi silenziosi che quotidianamente contribuiscono al miglioramento della nostra società, costruendo un tessuto sociale più coeso attraverso la promozione della cultura e della solidarietà sociale in ogni sua forma. Questo l’intento delle Stelle al Merito Sociale conferite ogni anno dall'Associazione non-profit Cultura&Solidarietà che quest’anno compie 10 anni. La premiazione avverrà il 22 ottobre 2018 , alle ore 20.30, presso il Teatro dal Verme di Milano. L'ingresso è gratuito.

"Questo è l’anno del nostro decennale ed il bilancio, è decisamente positivo sia per i progetti che abbiamo sviluppato con le scuole italiane ed europee, che per la qualità delle istituzioni e dei cittadini ai quali abbiamo conferito la Stella al Merito Sociale", ha commentato Francesco Vivacqua, Presidente di Cultura &Solidarietà. "Le persone ai quali conferiamo la Stella contribuiscono a costruire un tessuto sociale più equo, senza cercare pubblicità. Ecco, noi crediamo che meritino un riconoscimento pubblico, anche per essere da esempio agli altri per creare un circolo virtuoso”, ha voluto sottolineare la direttrice generale di Cultura &Solidarietà, Nadia Mazzon.

Quest'anno, tra i premiati, si colloca il Comune di Maratea. Ritirerà il premio il Sindaco della città lucana,Domenico Cipolla, testimonial della straordinaria importanza che il Comune di Maratea attribuisce al territorio, alla natura e alla tradizione. Si può constatare, infatti, che il rispetto dell' ecosistema e la cura dell'ambiente, da parte dei suoi cittadini, hanno reso la citta di Maratea un fiore all'occhiello del nostro meridione per quanto attiene i valori naturalistici che essa coltiva in modo davvero lodevole, a tal punto da costituire un vanto per il nostro Paese.

Negli ultimi anni, anche grazie all’impegno affettuoso ed instancabile del sindaco Domenico Cipolla, Maratea è stata promotrice di importanti iniziative, eventi e spettacoli, tra i quali "Le Giornate del Cinema lucano”, che l’hanno resa un polo culturale e turistico di notevole spicco , anche a livello mondiale, citato dai principali media e quotidiani internazionali. La città è in procinto di ricevere dall'Unesco il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'umanità per la bellezza del suo territorio e della sua natura, in quanto di essa l’intera cittadinanza si prende cura e vigila affinché non venga deturpata, per fare in modo che Maratea non perda lo scettro di cittadina bucolica per eccellenza.

Ad essere premiati, pertanto, sono anche i suoi cittadini , i quali ad essa rivolgono le cure più amorevoli perché resti la “dea” non solo del mare, ma anche della bellezza naturalistica incontaminata. La consegna delle "Stelle al Merito Sociale", il 22 ottobre 2018 , sarà preceduta, al mattino, da una Lectio Magistralis della professoressa Marta Cartabia, Vice Presidente della Corte Costituzionale, sui "Diritti e doveri di civiltà”. Un tema al centro del dibattito quotidiano, anche in riferimento ai temi dell’integrazione che tanto spazio occupano nell’agenda politica attuale. L’incontro sarà aperto dal saluto istituzionale di Silvia Piani, Assessore Regione della Lombardia per le Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità, e concluso da Gian Giacomo Schavi, giornalista e scrittore.

Sempre al mattino ci sarà un confronto sulla "Mappa della coesione sociale in Italia” moderato da Elisabetta Soglio, e saranno presentati i risultati della ricerca a cura dell’Osservatorio per la Coesione e l’inclusione Sociale. Interverranno Carlo Borghesi, vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Alessandro Rosina, Università Cattolica, Paolo Petracca, Acli Milano, e Raul Cavalli, Fondazione Easy Care. Gli altri premiati saranno Beppe Baresi, Giusy Versace, Giancarlo Mazzuca, Rosa Clara De Bernardi Manduzio, Jo Champa, Warner Bros; Fernando Burgo; Zah Hawass; Mohamed M.Abou El Enein; Evelina Christillin; Giulio Gallera; Mariella Enoc; Bruno Serato; Alma Manera; Luisa Piscitelli; Angelo Marra, Federica Angeli; Mauro Balata; Marco Dall’Olio; Roberto Biscardini.