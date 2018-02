Marcia antifascista e antirazzista a Milano: "Fatti di Macerata intollerabili"

Marcia antifascista e antirazzista

Sabato 10 febbraio a Milano la Marcia antifascista e antirazzista



Prendera' il via, domani alle 15:30, da piazza Oberdan, la 'marcia anti-fascista e anti-razzista' organizzata a Milano in "solidarieta' alle vittime di Macerata". Il corteo terminera' in via Zuretti, zona stazione centrale, davanti al murale che ricorda Abdul William Guibre, 19enne originario del Burkina Faso, ucciso nel settembre del 2008 dai proprietari di un bar che lo accusavano di aver sottratto dei dolci. La manifestazione e' organizzata da diverse associazioni anti-razziste milanesi. Hanno aderito Arci, Libera, e, tra le formazioni politiche, Liberi e uguali, Rifondazione comunista, Potere al popolo, la lista 'Insieme con Gori'. Presenti anche diversi centri sociali milanesi e la sezione Anpi del municipio 8 (in controtendenza rispetto la linea nazionale).

Il Pd e l'Anpi non partecipano alla marcia



Non ci sara', invece, il Pd. "Non c'e' l'Anpi, non partecipiamo, noi siamo dove c'e' l'Anpi", spiega il segretario metropolitano, Pietro Bussolati, chiarendo che i Giovani democratici, che in un primo tempo avevano aderito, hanno ritirato la partecipazione.

Gli organizzatori: "Macerata, Como e Pavia: fatti intollerabili"



"Abbiamo voluto organizzare anche a Milano una manifestazione in solidarieta' alle vittime di Macerata - si legge nel volantino della manifestazione -. Ci siamo mobilitati per chiamare a raccolta le persone e le organizzazioni che si riconoscono nei principi di una Costituzione espressamente antifascista. Costituzione che prevede che le istituzioni di ogni ordine e grado si adoperino a favore della piena uguaglianza di tutte e tutti".

"Quello che e' successo a Macerata, cosi' come a Como e Pavia piu' recentemente, e' intollerabile. Non si tratta del gesto isolato di un folle, ma di un atto connotato ideologicamente, di matrice fascista e razzista - si scrive -. Inoltre, pretendiamo la chiusura di tutte le sedi fasciste che fomentano l'odio. Vogliamo restituire dignita' alle vittime dell'attentato fascista di Macerata, ricordandole. Cosi' come vogliamo ricordare Pamela Mastropietro, per cui chiediamo che venga fatta chiarezza sulle circostanze della sua morte. Il sangue, per noi, ha lo stesso colore. La manifestazione di sabato 10 febbraio sara' pacifica e aperta a persone di ogni appartenenza politica o religiosa. Chiediamo ai partiti che si riconoscono nell'appello di essere presenti, ma di non portare le proprie bandiere per non rischiare di connotare elettoralmente la manifestazione, che vogliamo sia sentita da tutte e tutti come propria. Il nostro riferimento e' la Costituzione che abiura fascismo e razzismo".

"Pensiamo che Milano, una delle citta' simbolo della Liberazione dal nazi-fascismo, abbia il dovere di scendere in piazza e ribadire la sua storica tradizione di accoglienza", si conclude.