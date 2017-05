Marcia migranti, l’idea della Lega. ”Un modo per identificarli tutti"

MARCIA MIGRANTI, BORDONALI: SIA MODO PER IDENTIFICARE CLANDESTINI E RIMPATRIARLI

"Mi auguro che la marcia dei migranti promossa dal Comune di Milano sia un modo per facilitare il riconoscimento di tutti i clandestini presenti in città e aiutare così le prefetture a procedere con i rimpatri. Chi si trova sul nostro territorio senza averne il permesso deve essere rimandato nel Paese di provenienza come prevede la Legge".

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, intervenendo in merito al dibattito che si è aperto circa la marcia in programma a Milano il prossimo 20 maggio. "Va infatti considerato - ha concluso Bordonali - che a Milano c'è un'altissima concentrazione di immigrati irregolari che non hanno fatto richiesta d'asilo o hanno ricevuto il diniego da parte della commissione".