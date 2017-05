Marcia per i migranti, M5s contrario: "Può creare attriti sociali"

Immigrati a Milano

Migranti: M5S Milano, marcia puo' creare attriti sociali

Il Movimento 5 Stelle di Milano "pur condividendo la solidarieta' che anima parte dei promotori della marcia del 20 maggio" non vi partecipera'. Lo ha spiegato la capogruppo in Consiglio comunale Patrizia Bedori. "Al di la' di qualsiasi strumentalizzazione che troppe volte ha caratterizzato la questione migranti, crediamo che questa manifestazione, considerando il periodo storico che stiamo vivendo, possa creare attriti sociali - ha continuato in una nota del Movimento -. Passando alla questione politica, ci chiediamo: chi governa, in Italia e a Milano? Troviamo che non ci sia coerenza tra quello che si dice e quello che si fa". C'e' un proposta a prima firma il deputato M5S Manlio Di Stefano "per superare il trattato di Dublino - ha concluso -. La distribuzione degli aventi diritto deve avvenire in tutta Europa e le politiche di aiuto internazionali devono istituire aiuti come il microcredito nei Paesi in difficolta'".