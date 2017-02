Marcia per i migranti, Sala: "Idea mi piace, ci sarò senz'altro"

Marcia di Barcellona

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala si esprime favorevolmente rispetto all'idea lanciata dall'assessore Pierfrancesco Majorino di promuovere in città una marcia per i migranti contro il razzismo come quella avvenuta a Barcellona: "Ci sarò senz'altro, l'idea mi piace. Vedrei bene anche la presenza di altri sindaci". La marcia è prevista per il 20 maggio.

"Sala si occupi di cose serie e non rincorra le politiche ideologiche e fumose di Majorino", il commento del capogruppo di Forza Italia Gianluca Comazzi. "A Milano il problema principale è quello del lavoro. Riccardo De Corato, Fratelli d'Italia: "Abbiamo capito chi marcerà con Majorino: centri sociali e clandestini. E Sala si è subito accodato".

Ma dal centro sociale Il Cantiere la prima reazione appare piuttosto tiepida: "Siamo felici - recita una nota - che l’assessore abbia ripreso l’appello di Ada Colau (sindaco di Barcellona, ndr), ma per essere una vera città dell’accoglienza, Milano dovrebbe non 'dichiarare' ma fare". Ed ancora: "Il (comunque troppo poco) coraggio sta solo nelle parole e ulteriore conferma del fatto che 'Milano come Barcellona' per loro è soltanto uno slogan, è il rifiuto del Comune di Milano di dissociarsi dall’accordo Italia-Libia e dal decreto legge Minniti, ma d’altronde si tratta pur sempre del Pd. Noi invece vogliamo una manifestazione contro le politiche del governo che ha appena approvato il nuovo decreto legge Minniti sull’immigrazione: contro istituzione di tribunali speciali per l’immigrazione, contro le espulsioni e i rimpatri forzati per i quali sono stati stanziati 19 milioni di euro, contro l’estensione a tutte le Regioni dei Cie".