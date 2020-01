Marina Abramovic /Estasi: decine di migliaia di visitatori a Milano

Termina la speciale mostra "Marina Abramovic /Estasi" alla Cripta di San Sepolcro di Milano. Un evento davvero unico e rivoluzionario che ha permesso a decine di migliaia di visitatori di trovare un momento di riflessione, stupore e bellezza in uno dei luoghi iconici di Milano grazie alla potenza delle immagini e performance di Marina Abramović. Numerosi sono stati anche gli eventi collaterali, visite guidate, cene, cocktail e concerti, che hanno permesso a diversi target di pubblico di ammirare questa esposizione e di scoprire la Cripta di San Sepolcro.

L'esperienza però non termina qui: da marzo 2020 inizia il tour italiano di questa speciale mostra-esperienza che vedrà coinvolte altre città del centro e sud Italia, in luoghi altrettanto iconici e affascinanti. Continua quindi l'impegno di VanitasClub nel far scoprire e vivere la bellezza del patrimonio storico e artistico del nostro Paese, attraverso nuove forme d'arte e di edutainment.

Le prossime esposizioni, che saranno annunciate a breve, vedranno sempre la curatela di Casa Testori - nella persona di Giuseppe Frangi - e gli allestimenti di Martina Valcamonica.

Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento speciale a tutto il team di Marina Abramović e alla Galleria Lia Rumma. Le nuove tappe italiane saranno annunciate nel mese di Gennaio sul sito www.vanitasclub.org