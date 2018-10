"Marinetti su tetti": spettacolo di Finazzer Flory in Highline Galleria

Si è svolta con successo a Monfalcone la performance di Massimiliano Finazzer Flory Serata Futurista per l’apertura della mostra “Metamorfosi del segno tra Secessione e Futurismo. Il futurismo architettonico e le nuove dimensioni della modernità” città in cui è stata dedicata una targa in ricordo di Antonio Sant’Elia, maestro precursore degli architetti moderni scelto da Filippo Tommaso Marinetti per elaborare l’Architettura Futurista, caduto in combattimento per l’Italia a Quota 85 di Monfalcone il 10 ottobre 1916.

E adesso arriva a Milano “Marinetti su tetti” uno spettacolo unico nel suo genere che Massimiliano Finazzer Flory porterà in scena sabato 27 ottobre, ore 18.00 per la stampa, ore 19:30 ad invito, nell’ambito della mostra “Tutta mia la città! Dai tetti della Galleria, il racconto fotografico di Milano” prodotta dal Gruppo MilanoCard.

In una metropoli in continua evoluzione sociale e urbana, Tutta mia la città! è il racconto per immagini della Milano di ieri e di oggi attraverso oltre cento scatti in bianco e nero. L’itinerario ripercorre 150 anni di storia, prendendo avvio da un’immagine della Galleria del 1867, quando il capolavoro architettonico era ancora in fase di costruzione, prima di diventare uno dei simboli del capoluogo lombardo e “salotto” dei milanesi, per arrivare infine a fotografie più recenti.

Per rendere l’esperienza sulla Highline della Galleria ancora più pervasiva il racconto fotografico sarà arricchito sabato 27 ottobre dalla performance di Finazzer Flory che, attraverso le parole di Filippo Tommaso Marinetti e Giovanni Papini, renderà omaggio al pittore futurista Umberto Boccioni autore della celebre opera “Rissa in Galleria”.