Mario Delpini è il nuovo arcivescovo di Milano: "Sento la mia inadeguatezza"

Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

Mario Delpini è il nuovo arcivescovo di Milano: l'ufficialità giunge dalla nota del cancelliere arcivescovile Monsignor Marino Mosconi. Eccola: "Quest’oggi il Santo Padre, Papa Francesco, ha accettato la rinuncia all’ufficio di Arcivescovo di Milano presentata da Sua Eminenza Rev.ma il Card. Angelo Scola e ha nominato nuovo Arcivescovo Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Mario Enrico Delpini, sinora Vicario generale della Diocesi Ambrosiana.

Nel contempo il Santo Padre ha provveduto a nominare Sua Eminenza Rev.ma il Card. Angelo Scola Amministratore Apostolico attribuendogli i diritti, le facoltà, i compiti che spettano ai Vescovi diocesani. Egli pertanto continuerà nel governo pastorale dell’Arcidiocesi di Milano, fatti salvi i limiti propri della sede vacante (cf Apostolorum successores, n. 244; in particolare cessa la funzione dei Consigli presbiterale e pastorale mentre proseguono nel loro mandato il Collegio dei Consultori e il Consiglio per gli affari economici della Diocesi), fino alla presa di possesso della sede da parte del nuovo Arcivescovo. In base alla normativa propria (Cum de nomine episcopi, 9 ottobre 1972), nel periodo di sede vacante resta immutato il nome del Vescovo da citare nella preghiera eucaristica, con la modalità consueta: «il nostro Vescovo Angelo».

In data odierna Sua Eminenza Rev.ma il Card. Angelo Scola, in forza della succitata nomina ad Amministratore Apostolico e delle facoltà conferitegli, tenuto conto del fatto che i Vescovi ausiliari conservano anche durante la sede vacante le potestà e le facoltà di cui godevano come Ordinari diocesani (can. 409 § 2) mentre gli altri Vicari episcopali decadono dai loro uffici (can. 417), ha confermato in forma delegata le potestà e le facoltà di cui godevano in precedenza i Vicari episcopali non Vescovi ausiliari, anche per delega o a seguito di mandato speciale (decreto arcivescovile in data 7 luglio 2017). Al Moderator Curiae viene inoltre assegnato il compito di Delegato ad omnia, con competenza di firma sugli atti sinora affidati al Vicario generale".

DELPINI: "SENTO TUTTA LA MIA INADEGUATEZZA" - "La mia attenzione si concentra sulla mia inadeguatezza al compito che mi e' stato assegnato": ha esordito cosi' il vescovo Mario Delpini, in un incontro con la stampa in occasione della nomina da parte del Papa a nuovo arcivescovo di Milano. "Ringrazio il Santo Padre per lo stimolo e l'apprezzamento pero' - aggiunge - io sento soprattutto la mia inadeguatezza". Un'inadeguatezza, ha osservato, che "gia' si vede dal nome: i vescovi di Milano hanno tutti nomi solenni, Giovanni Battista, Angelo. Invece Mario che nome e'? Gia' si capisce da questo", ha osservato strappando una risata ai cronisti e al clero raccolto in Curia per l'occasione.

SALA: "BUON CAMMINO A MONSIGNOR DELPINI E GRAZIE SENTITO A SCOLA" - “Desidero augurare buon cammino a monsignor Mario Delpini, nuovo pastore della Chiesa Ambrosiana. Gli assicuro fin d’ora la mia piena collaborazione in un ministero che dovrà affrontare le tante sfide di un periodo complesso come l’attuale”, così il sindaco Giuseppe Sala in merito alla scelta del nuovo Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. “L’auspicio – conclude il Sindaco – è di costruire la stessa consonanza di valori, stile e percorsi che ha caratterizzato il lavoro svolto con Angelo Scola. A lui che, dall’Expo fino alla visita del Santo Padre, ha guidato i nostri cuori e le nostre menti sulla strada di un nuovo umanesimo, il ringraziamento mio e di tutti i milanesi”.