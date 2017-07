Mario Delpini nuovo arcivescovo di Milano: oggi l'annuncio ufficiale

Mario Delpini

Mario Delpini sarà annunciato oggi quale nuovo arcivescovo di Milano: succede ad Angelo Scola

E' atteso per oggi l'annuncio della nomina del successore di Angelo Scola alla guida dell'arcidiocesi di Milano. Secondo il vaticanista Andrea Tornielli sarebbe stato lo stesso cardinale Scola a chiedere esplicitamente al Papa che il successore fosse annunciato entro l'inizio dell'estate, senza prolungare le attese, cosi' da cominciare l'anno pastorale con il nuovo arcivescovo gia' insediato. La scelta - scrive Tornielli sul sito specializzato Vaticanisider - sarebbe caduta sul vicario generale Mario Delpini, 66 anni, da sempre impegnato nel settore della formazione (e' stato anche docente di greco nel seminario di Venegono), il nome che Affaritaliani.it Milano aveva anticipato come principale candidato alla successione a Scola.

Originario di Gallarate, nell'aprile 2012 l'arcivescovo Scola lo ha scelto come vicario generale della diocesi e due anni dopo gli ha affidato anche la formazione permanente del clero, lo stesso incarico che ricopriva fino al 29 giugno scorso il neo vicario di Roma, Angelo De Donatis, un personaggio che ha le medesime caratteristiche di Delpini. Tornielli lo descrive come un uomo "molto spirituale, umile ma non remissivo, grande lavoratore, lontano dall'identikit del vescovo-manager, molto attento al rapporto personale con i preti". Vive alla Casa del Clero, insieme ai sacerdoti anziani e in citta' si muove in bicicletta, con caschetto e giubbotto catarifrangente. Nel 1998 ha pubblicato un libro intitolato "Reverendo che maniere! Piccolo Galateo Pastorale", con appunti "affettuosi e scanzonati" nei quali invitava a liberarsi "dalle zavorre di un certo clericalismo e dell'efficientismo manageriale". Delpini predica spesso usando aneddoti, racconti, storie di vita, e ha appena ripubblicato un libro intitolato "E la farfalla volo'" (Ancora Editrice), contenente 52 brevi apologhi, piccole fiabe per bambini ma capaci di parlare agli adulti