Marito e moglie insieme per 60 anni, separati nella tomba

di Fabio Massa

C'era una volta il matrimonio. Quello d'altri tempi. Quello di tantissime coppie italiane. A Milano, a Baggio, marito e moglie insieme per 60 anni. Lei muore, e lui la segue dopo cinque mesi. Il Corriere racconta questa storia straziante. I figli vorrebbero seppellirli insieme, vicini. Ma le norme, a Baggio, impediscono questa cosa. Finiranno in due cimiteri diversi. Non osi l'uomo dividere quel che Dio ha unito. Sì, ma se c'è di mezzo la burocrazia può succedere pure questo. Purtroppo.