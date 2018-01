Roberto Maroni, governatore della Regione Lombardia. Chiedilo a Maroni, Dillo a Maroni, eccetera: ha rubriche dappertutto dove dialoga coi cittadini. Tutto virtuale. Perché in mezzo alla gente ci va ben poco.

Maroni su Twitter: "Abbraccio commosso a tutti, per me ora inizia una nuova vita"



"Continuo a ricevere centinaia di messaggi di persone che mi ringraziano per quello che ho fatto alla guida della regione Lombardia. Sono felice e lusingato, mando a tutti un abbraccio commosso. Ora per me inizia una vita nuova". Cosi', su Twitter, il governatore lombardo Roberto Maroni torna sulla sua scelta di non ricandidarsi alle regionali.