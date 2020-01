Maroni “brucia” Meneghin: lo candida sindaco di Varese

Dino Meneghin sindaco di Varese: è la suggestione evocata dall'ex governatore lombardo Roberto Maroni, dalle colonne del Foglio di lunedì. Il campione di basket ha compiuto da pochi giorni 70 anni, e l'ex segretario della Lega Nord lo celebra ricordandone le imprese sportive. Quindi, l'inaspettato endorsement: "Una persona così speciale non può rimanere in panchina. Io lo candiderei sindaco a Varese, l'anno prossimo, per riportare la nostra città ai fasti (non solo sportivi) a cui Super Dino ci aveva abituati".

Una investitura in piena regola da parte del varesino Maroni. Ma che potrebbe in realtà prestarsi anche ad altre letture. C'è già infatti chi annota come la candidatura di Meneghin più che un favore potrebbe essere un vero e proprio "siluro" in un confronto tutto interno al Carroccio. E' noto infatti che Maroni e l'attuale leader della Lega Matteo Salvini siano ai ferri corti. E quindi la mossa d'anticipo di Bobo finirebbe per avere come effetto contrario (voluto?) quello di "bruciare" il nome di una candidatura potenzialmente ineccepibile.