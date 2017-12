Maroni non si ricandida in Regione? Lega, serve una nuova smentita

Regionali 2018, i rumors: Maroni tentato da Roma

Roberto Maroni potrebbe non essere il candidato del centrodestra alle imminenti elezioni in Lombardia? Si rende necessaria una nuova smentita in casa Lega, dopo che la clamorosa ipotesi è tornata a circolare. Ieri, un articolo di BergamoNews.it ha infatti ricostruito uno scenario in cui l'attuale Governatore potrebbe essere attratto dalle sirene di Arcore, con Silvio Berlusconi in pressing per affidargli un ruolo di rilievo a Roma in caso di vittoria alle Politiche del 4 marzo. E Maroni, riporta la testata orobica, ci starebbe pensando per almeno due motivi: il suo scarso feeling con il segretario del Carroccio Matteo Salvini e lo status di parlamentare che lo metterebbe al riparo da eventuali rovesci giudiziari. Il sostituto di Maroni per la corsa al Pirellone? Maria Stella Gelmini.

Elezioni Regionali Lombardia 2018, Grimoldi: "Il candidato è Maroni"



Ma il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi oggi smentisce: "Il candidato del centrodestra per la Regione Lombardia e' il governatore uscente Roberto Maroni: lo ha già detto e ripetuto più volte il diretto interessato, lo ha detto e ripetuto più volte il segretario della Lega, Matteo Salvini, e lo ripetiamo come Lega Lombarda per l'ennesima volta anche oggi, smentendo totalmente articoli apparsi su testate bergamasche, articoli che speriamo non siano stato suggeriti dallo staff di Giorgio Gori, guarda caso sindaco di Bergamo, anche se siamo certi della sua correttezza e che non si tratta di un suo velinaggio per aprire le ostilità di una campagna elettorale che per lui sarà perdente... Comunque lo ribadiamo ancora una volta, Maroni sarà il candidato del centrodestra e sarà nuovamente sostenuto anche da una lista civica che porterà il suo nome".

A esprimersi in tal senso era infatti già stato lo stesso Maroni in una intervista per le testate del gruppo Netweek. Ma, come aveva successivamente commentato Affaritaliani.it Milano, potrebbe essere un azzardo ma non troppo pensare che a mettere in giro la voce di una ricandidatura in dubbio da parte di Maroni potrebbero essere stati propri gli ambienti dei maroniani di ferro.