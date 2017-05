Maroni: non sono agli ordini di Salvini. La Lega? Non è mai stata di destra…



"Non sono agli ordini di Salvini, la Lega non puo' stare a destra". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Roberto Maroni in un'intervista a La Stampa. "Non sono d'accordo e l'ho detto a Salvini: la Lega non e' di destra, noi abbiamo fatto cose in Lombardia che le regioni rosse si sognano, dal bonus bebe' al welfare".



Quindi la stoccata: "Ricordo quando nel '96 Salvini era segretario dei giovani comunisti padani...Quelle sono le origini e sono sicuro che alla fine anche lui condividera' questa posizione". Quanto alla Regione Lombardia, Maroni spiega: "Quando sara' il momento, faro' tutte le verifiche: se ci saranno le condizioni per avere una maggioranza di centrodestra coesa, bene. Altrimenti vedremo".