Maroni: "Patto per la Regione, martedì a Roma per fare il punto"

Roberto Maroni

Roberto Maroni ha anticipato che martedi' sara' "a Palazzo Chigi a incontrare il governo sul 'patto per la Lombardia'", l'intesa siglata col governo Renzi a dicembre che prevede investimenti per un valore complessico di 10,7 miliardi di euro. "Abbiamo raccolto tutte le proposte di Province e citta' capoluogo e ora bisogna fare il punto della situazione", ha spiegato il governatore lombardo.

"Oggi anche a Pavia abbiamo firmato il verbale di accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Pavia in attuazione del protocollo del 10 marzo 2017 per la gestione unitaria della rete stradale prioritaria ricadente nel territorio della Regione Lombardia", ha spiegato. "Siamo partiti con 1.560 chilometri e ormai siamo a quasi 2.000 chilometri su tutta la Regione. Questo perche' il confronto che abbiamo voluto avviare con il territorio, ci ha portato ad aggiungere delle tratte che nell'allegato al protocollo del 10 marzo non erano previste. Possiamo farlo, perche' quel documento non fissava le risorse, ma partiva dall'individuazione da parte di Regione e Anas delle strade che passeranno di competenze e sulla base di queste verranno stanziate le risorse". "Nasceranno dunque - ha ribadito il governatore - da quando daremo attuazione al protocollo, le nuove strade regionali, SR, che gestiremo direttamente, compresa la manutenzione e tutto quello che ne consegue". Circa i lavoro al Ponte della Becca, il presidente lombardo ha sottolineato che "questa opera deve essere di competenza del governo e deve essere finanziata, anche in virtu' di questo protocollo con Anas".