Maroni tradisce Salvini e premia Silvio. Cerca nuove alleanze politiche?

Lombardia, premio speciale di Maroni anche a Berlusconi: polemiche

Il premio speciale della Regione Lombardia, 'Rosa Camuna', andrà anche al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in qualità di ex presidente del Milan. La decisione, che filtra da fonti del Pirellone, ha scatenato le polemiche dei gruppi consiliari. L'evento, per cui non c'è ancora una convocazione ufficiale, dovrebbe tenersi la settimana prossima a Palazzo Lombardia. "I premi speciali sono a totale discrezione del presidente Maroni e se ha scelto Berlusconi, leader di un partito alleato, il sospetto che questo risponda a ragioni di convenienza politica ed elettorale pare non infondato", ha commentato il consigliere regionale del Pd, Fabio Pizzul. "Tutto ciò - ha aggiunto - pare molto distante dal senso vero della 'Rosa Camuna'. Così vanno le cose con Maroni a Palazzo Lombardia. Noi abbiamo proposto per il premio i lavoratori della K-flex, il presidente del Coopi Claudio Ceravolo e l'azienda 'AB medica' di Cerro Maggiore che produce un robot utilizzato per la chirurgia oncologica. Noi la 'Rosa Camuna' la intendiamo così".

"Maroni cerca nuove alleanze politiche"

Contro il verdetto del presidente Roberto Maroni si è scagliato Andrea Fiasconaro, capogruppo del M5S Lombardia: "L'attribuzione del premio speciale 'Rosa Camuna 2017' a Berlusconi è fuori luogo. Premiare un politico è divisivo è non è nello spirito di un'onoreficenza simbolica che appartiene ai lombardi e che si rivolge a persone che si sono distinte in diversi campi del sapere. Da una parte, esistono decine di persone che danno lustro alla Lombardia senza andare a pescare tra ex cavalieri che vantano condanne gravi come l'interdizione dai pubblici uffici". E ancora: "Dall'altra, il premio di Maroni a Berlusconi è solo un omaggio a Forza Italia in vista delle future alleanze elettorali locali. Vorremmo però capire se sulla 'Rosa Camuna' il Presidente si sia confrontato con Salvini. Più in generale spiace notare come le urgenze dei lombardi non abbiano nessuno spazio nell'agenda politica di Maroni. Tra i suoi impegni inderogabili per esempio - ha concluso l'esponente grillino - dovrebbe esserci quello di mandare l'avvocato al processo che lo vede coinvolto".