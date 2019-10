Martina (PD) commosso ricorda Penati in aula: "Era appassionato di politica"

All'indomani dalla morte di Filippo Penati, presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009, continuano le manifestazioni di stima da parte di numerosi esponenti politici. E' il caso di Maurizio Martina (PD), che lo ha ricordato in un commosso intervento in aula. "Filippo Penati ha sofferto moltissimo, oltre la malattia, ben prima della malattia: si è sempre difeso con forza nel rispetto delle istituzoni e della magistratura. È stato un uomo fieramente di parte, al servizio di tutti", ha detto Martina. "Ha pagato una pesante solitudine che non auguro a nessuno", ha poi aggiunto. Queste parole sono state accompagnate da un lungo e sentito applauso di tutta l'aula.