Error processing SSI file



Martina: visita Obama conferma ruolo Italia su agroalimentare



Per il ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina, la visita di oggi e domani a Milano dell'ex presidente degli Usa, Barack Obama, "non è solo simbolica, ma è la conferma di come questa città e il Paese siano osservati come guida non solo sul tema dell'agroalimentare, ma anche su quello del diritto al cibo". Lo ha detto a margine dell'inaugurazione della fiera Tuttofood. "Qui - ha aggiunto - c'è molto del lavoro dei sei mesi di Expo, stiamo consolidando una proseptttiva, quella non è stata solo una stagione, ma c'è ancora molto da fare".