Martinelli e Pazzali in Fiera. Rinnovata Delpiano. Ok Ichino. Tutte le nomine

di Fabio Massa

Nomine incrociate tra Palazzo Marino e Regione Lombardia. Una giornata per chiudere tutte le partite. E per voltare pagina, da tutti i punti di vista. Beppe Sala, come sindaco della città metropolitana, ha messo un punto alla turbolenta vicenda dell’Afol - coinvolto suo malgrado nell’inchiesta della Dda sulle tangenti - nominando un nuovo Cda. Il sindaco ha messo in campo una squadra di tutto rispetto. A capo dell’agenzia che cura formazione e collocamento dei giovani che cercano lavoro, Sala ha nominato Maurizio Ferruccio Del Conte, già alla presidenza dell’Anpal coi governi di centrosinistra e poi il giuslavorista e padre del Jobs Act, Pietro Ichino e poi Valeria Sbolino.

Non basta: oggi in giunta regionale ha preso forma il comitato esecutivo della Fondazione Fiera. Semaforo verde per Enrico Pazzali, già Ad di Fiera Milano Spa. Fedelissimo di Fontana, è stato da sempre in pole position per il ruolo che fu di Giovanni Gorno Tempini, soprattutto per la sua esperienza nella controllata, che lasciò al massimo valore di Borsa. Entra in Fondazione anche Giulia Martinelli, capo di gabinetto di Fontana, una delle persone più competenti e combattive dell'intero gruppo di leadership di Palazzo Lombardia. Segno che Fontana vuole un rilancio della Fondazione fin dalla discontinuità nelle nomine. Per ora Giulia Martinelli entra in consiglio generale, ma è praticamente certo per lei l'ingresso nel comitato esecutivo. Stesso discorso per Dario Frigerio, uomo del sindaco Sala.

Rinnovo per l'ottimo lavoro svolto a Piercarla Delpiano, presidente della Fondazione Stelline. Da presidente degli Amici delle Stelline ai Pomeriggi Musicali, Giovanbattista Benvenuto ritorna alla sua antica passione: la musica. Già fondatore della Verdi, è stato scelto dal Comune.

Ora non resta che attendere il rimpastino del sindaco, per mettere a posto le ultime caselle.

IL COMUNICATO DI REGIONE LOMBARDIA

