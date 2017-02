Carlo Maria Martini

Martini, per il 90esimo anniversario della nascita due giorni di eventi



In occasione del 90esimo anniversario della nascita di Carlo Maria Martini, nato il 15 febbraio 1927, la Fondazione a lui intitolata promuove il 18-19 febbraio, al Centro San Fedele di Milano, un insieme di iniziative "per rivivere il messaggio di speranza del Cardinale".



In particolare, come spiegato stamani in una conferenza stampa, previsto un reading per illustrare le potenzialità del nuovo Archivio digitale - che raccoglie brani, audio originali e gallerie di immagini del Cardinale, testimonianze dal vivo e interviste video inedite - e presentare il terzo volume dell'Opera omnia martiniana, una mostra di ispirazione ecumenica dell'artista israeliano Shay Frisch, un concerto di musica sacra del Coro da camera di Varese costituiscono il cuore di "Io ci sono", un evento "pensato per approfondire - con stili e linguaggi diversi - un'eredità che, partendo da Milano, ha potuto irradiarsi ben oltre il perimetro diocesano per divenire punto di riferimento importante per credenti e non credenti", spiega la Fondazione. Ci sarà spazio anche per un progetto interattivo: tutti coloro che hanno conosciuto il Cardinale potranno rispondere alla "Call for documents" che verrà lanciata il 18 febbraio, portando alla sede della Fondazione scritti ricevuti dal Cardinale, fotografie che lo ritraggono, video (anche artigianali), registrazioni audio e qualunque altro materiale documentario utile alla costruzione dell'Archivio Martini (il materiale sarà digitalizzato e restituito).



Nel corso della due-giorni verranno anche proiettate le clip di alcune tra le oltre 30 videointerviste a collaboratori e amici del Cardinal Martini, che verranno progressivamente rese disponibili online. Tra gli intervistati, Umberto Eco, Massimo Cacciari, Renato Corti, Maris Martini, Silvano Fausti, Giovanni Giudici, Ferruccio De Bortoli, Silvia Giacomoni, Enzo Bianchi. Il 15 febbraio, inoltre, è in programma, alla presenza dell'arcivescovo Angelo Scola, l'intitolazione del Museo Diocesano al cardinal Martini che lo inaugurò, con il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 5 novembre 2001.