Andrea Mascaretti passa da FI a FDI. Meloni: "Serve un'alternativa a Sala"

Mascaretti passa da FI a FDI. Meloni: "Serve un'alternativa a Sala"

Ufficializzato oggi il passaggio del consigliere comunale Andrea Mascaretti da Forza Italia a Fratelli d'Italia, come anticipato da Affaritalaliani.it (clicca qui per leggere l'articolo). In quest'occasione, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parlando del futuro di Milano durante la conferenza stampa a Palazzo Marino, ha dichiarato: "Sarà importante vedersi subito dopo la pausa estiva per iniziare a parlare ai milanesi dimenticati, alle piccole e medie imprese, ai commercianti. Vogliamo costruire con la Lega o con chi vorrà starci un'alternativa già da adesso. E una partita che si può vincere, lo dico fin da ora. Per noi Milano è una città fondamentale per la crescita dell'intera nazione". A chi le fa notare che anche la Lega ha già rivendicato il futuro candidato sindaco del centrodestra a Milano, la leader di Fdi replica che "la questione non si pone, si sceglierà il candidato migliore perché solo così si vince, non con le bandiere". Meloni si dice "favorevole anche alle primarie, c'è tempo per pensare anche a strumenti nuovi e innovativi". "La nostra priorità - dice ancora - è la vittoria, non siamo egoisti e siamo disponibili a parlare di tutto, ma si deve fare una proposta credibile"