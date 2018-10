Massari, 8 anni fa l'aggressione. Boccalini: "Ancora troppi episodi"

Otto anni fa l'aggressione al tassista Massari, Boccalini: "Ancora troppi episodi"

Otto anni fa a Milano la tragica aggressione al tassista Luca Massari, che in seguito a quell’episodio perse la vitacirca un mese dopo. Commenta Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040: "Un tragico e triste ricordo che sarà sempre scolpito nelle nostre memorie e che ha privato i suoi cari e noi di una, senza retorica, brava persona, oltre che di un amico e collega. Il nostro ricordo vuole essere anche un monito sul non abbassare mai l’attenzione su quanto la nostra professione possa essere realmente pericolosa e tenere costante l’interesse sul tema generale della sicurezza. Episodi violenti nei confronti dei tassisti, ancora oggi, se ne registrano troppi. Più di quanto i dati ufficiali possano riportare. Tenere sempre accesa la memoria su quanto accaduto a Luca e sulla persona che era, è e sarà sempre per noi un impegno concreto. In questa giornata più che mai ci stringiamo a parenti, amici e colleghi nel ricordarlo”.