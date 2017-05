Massimiliano Finazzer Flory, Premio Rosa Camuna 2017



Domenica 28 maggio ore 17:00 presso l’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino di Cremona il Presidente della Regione Lombardia conferirà all’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory il “Premio Rosa Camuna 2017” per aver rappresentato l’eccellenza culturale, l'impegno civile e sociale, e della creatività del nostro territorio.



Dal 2011 ad oggi è il regista e attore lombardo più impegnato all’estero, in tutti i continenti e in ben 25 Paesi al fine di promuovere la lingua e il territorio attraverso teatro, storia dell’arte, letteratura. Quest’anno ha toccato gli Stati Uniti, il Sud-Est asiatico e Israele.