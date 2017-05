Massimo Buccilli nuovo presidente di MADE Expo

Massimo Buccilli è il nuovo presidente di MADE eventi, la società che organizza la fiera internazionale dell’architettura e dell’edilizia. Amministratore Delegato di Velux Italia e con un’esperienza consolidata nel settore, avendo già fatto parte del CDA MADE Eventi e ricoprendo incarichi associativi in FederlegnoArredo, Massimo Buccilli darà una spinta propulsiva alla manifestazione che si è riconfermata uno degli eventi leader europei per il mondo dell’architettura e delle costruzioni. Eletto anche il nuovo CDA di MADE Eventi: Claudio Balestri (Oikos), Paolo Fantoni (Gruppo Fantoni), Roberto Galli (Italserramenti), Emanuele Orsini (Sistem Costruzioni). Direttore generale della società è stato confermato Giovanni Grassi.



“Il rilancio di MADE expo, pur nella perdurante crisi dell’edilizia in Italia, rappresenta una notevole sfida professionale” – dichiara Massimo Buccilli, Presidente MADE expo – “Rimettere al centro l’interesse degli espositori per favorire il rilancio del settore e l’aumento della capacità di attrazione sia nazionale che estera, saranno le linee guida sui cui lavoreremo da subito. MADE expo ha infatti tutte le potenzialità per divenire nei prossimi anni uno degli eventi più importanti d’Europa e forse del mondo, ripartendo dalle eccellenze italiane del settore.”



Prospettive che trovano conferma nell’indagine sui visitatori realizzata da TNS durante l’ultima edizione a marzo 2017: MADE expo ha soddisfatto il 95% dei visitatori. Non solo, nell’85% dei casi il visitatore professionale dichiara di aver trovato più di quanto si aspettasse: un dato in crescita rispetto all’edizione 2015, soprattutto tra i progettisti. Visitatori ancor più soddisfatti rispetto alla precedente edizione soprattutto per la sua crescente specializzazione e rilevanza. Il neo Presidente e il CDA sono già al lavoro per progettare la prossima edizione della rassegna.