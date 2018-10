Mattarella: "Lombardia modello virtuoso". Galli: "Grazie, ora più autonomia"

Mattarella: "Lombardia è un modello virtuoso"

Sergio Mattarella arriva a Milano ed esprime un importante apprezzamento verso la Regione: "Milano e la Lombardia sono espressione di un modello caratterizzato dall'interazione virtuosa tra manifattura, servizi, istituti di ricerca e università con risultati pregevoli in termini di innovazione, attrazione di talenti e creatività".

Le parole del presidente della Repubblica sono gradite dall'assessore regionale all'Autonomia e alla Cultura Stefano Bruno Galli: "Grazie al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver sottolineato che la Lombardia rappresenta un modello virtuoso ineguagliato nell'ambito del regionalismo italiano e anche europeo", ha comunicato Galli attraverso una nota stampa.

Galli: "Riconoscimento indiretto della legittimità del processo costituzionale avviato per attribuire maggiori forme di autonomia alla nostra Regione"

Ma i complimenti non bastano a Galli: "Con queste parole ha indirettamente riconosciuto e confermato quanto sia legittimo e ineluttabile il processo costituzionale avviato per attribuire maggiori forme di autonomia alla nostra Regione e, più in generale, a quelle che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un percorso che sta per concludersi molto positivamente, grazie anche all'impegno e alla sensibilità del ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani. Avanti così verso il regionalismo differenziato che rappresenta una priorità anche per il Governo. E che, ormai, è davvero a portata di mano".