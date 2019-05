Mattatoio Inalca a Lodi, sciopero della fame per i diritti degli animali

Dopo i tre giorni di sciopero della fame organizzati a dicembre 2018, gli attivisti vegani di The Save Movement e le Iene Vegane replicheranno l’azione a maggio, impegnandosi nuovamente in uno sciopero della fame di 4 giorni davanti al colosso delle carni Inalca da domenica 19 maggio a mercoledì 22 maggio in Via Europa 10, Ospedaletto Lodigiano (LO), dando testimonianza dei milioni di animali ai quali viene tolta la vita ogni giorno (vengono uccisi oltre 150 miliardi di animali all’anno).

The Save Movement – Italia, Milano Animal Save e Iene Vegane vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica su ciò che accade in questi luoghi e, inoltre, rimanere dove nessuno vuole andare per mostrare la realtà al pubblico e dare amore agli animali in alcuni dei momenti più difficili della loro breve vita.

Molti presenti digiuneranno per l'intera veglia di 4 giorni e dormiranno davanti al macello. Gli organizzatori saranno sul posto 24 ore su 24, c'è un ampio parcheggio, dove sarà possibile dormire in auto, alternativamente è possibile mettere una tenda Il digiuno durante la veglia non è obbligatorio, ma invitiamo a considerare questo come un atto simbolico.

Dialogando con gli autotrasportatori, cui ogni mese viene chiesto di fermarsi 5 minuti per permettere di dare conforto agli animali condotti al macello, gli animalisti hanno fatto breccia nel cuore di uno di loro che ha collaborato nel salvare due bovini.

Iene Vegane, costituitosi di recente OdV (Associazione di volontariato), è un’Associazione di attivisti animalisti vegani che impegnano tempo, energie e cuore per essere la Voce di chi non ha Voce. Il Gruppo, guidato da Alessandra DI Lenge e Gessica Zorz, è stato fondato nel 2013 ed è presente nel Nord Italia dal 2017.

The Save Movement, nato nel 2010 a Toronto, è composto da una rete di attivisti per i diritti degli animali che agiscono tramite azioni basate su pace e amore, per testimoniare la sofferenza degli animali e il loro massacro. Il referente nazionale del Movimento è Simone Scampoli che, come gli attivisti provenienti dagli USA, dalla Spagna, dalla Germania e da altri paesi, sta girando l’Italia per creare gruppi locali di The Save Movement. Attualmente in Italia sono già nati una trentina di gruppi (Firenze, Milano, Cremona, Como, Napoli, Bologna, Salerno, Torino, La Spezia, Catania, ecc.) a sostegno del progetto animalista.