Matteo Renzi e Alfonso Signorini: cena a due in un lussuoso hotel di Milano

Renzi-Signorini: cena a due in un lussuoso hotel di Milano

Cenetta tete-a-tete a Milano per una strana coppia: l'ex premier Pd Matteo Renzi ed Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi. A riferire del curioso incontro, avvenuto in un tavolo appartato del Mandarin Hotel, uno dei più lussuosi di Milano, è Dagospia. Che rivela come a notare i due sia stata una giornalista di Videonews che stava prendendo un aperitivo con le amiche. Tra i due, spiega ancora Dagospia, si sarebbe sentito fare a più riprese il nome di Salvini.