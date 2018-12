Quando Matthaus sconfisse Maradona: tutte le maglie del Pibe de Oro – FOTO

DI LORENZO ZACCHETTI - Santo Stefano a San Siro con Inter-Napoli, sfida che rievoca tanti ricordi. Su tutti, spicca la sfida del 1989, quando l’Inter di Matthaeus sconfisse il Napoli di Maradona, secondo in classifica, conquistando la matematica certezza dello Scudetto (foto: ilnerazzurro.it). Un titolo passato alla storia per i molti record conseguiti dalla squadra di Trapattoni, a partire dai 58 punti totalizzati. A rendere ancora più glorioso quel successo c’è il fatto di aver battuto il grande Maradona, che in quel momento era senza dubbio il migliore del mondo. Riviviamo insieme la sua carriera: GUARDA LA GALLERY