Maturità: Bussetti a sorpresa all'Istituto Carlo Cattaneo per gli orali

Primo giorno degli orali alla Maturita' 2019 e il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, a sorpresa, si reca all'Istituto Carlo Cattaneo di Milano in piazza Vetra, per assistere all'apertura delle buste. "Ho visto una busta sorteggiata e il contenuto - riferisce il ministro interpellato dai giornalisti - da li' e' partita tutta la prova orale interdisciplinare, ma i ragazzi con i quali ho parlato stanno rispondendo bene. Ho avuto un riscontro positivo. Si tratta solo - ha sottolineato - di vincere i timori legati all'imprevisto. La vita per questi studenti presentera' degli imprevisti che in questo modo sapranno magari affrontare con piu' coraggio ed esperienza".