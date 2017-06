Maugeri, Formigoni fu corrotto. Le 700 pagine della sentenza. Esclusiva

Maugeri, Formigoni fu corrotto"Sei milioni in cinque anni" - Esclusiva: le 700 pagine della sentenza



L’ex governatore lombardo condannato a sei anni: "Palese abuso delle sue funzioni, ha agito per fini marcatamente di lucro". La Fondazione sanitaria potè beneficiare di fondi regionali per oltre 120 milioni



"Gli ingenti capitali investiti" dal faccendiere Pierangelo Dacco' e dall'ex assessore Antonio Simone "per garantire a Formigoni vacanze in localita' escusive, disponibilita' di imbarcazioni di lusso, uso di dimore di pregio, un altissimo tenore di vita, cene di rappresentanza e viaggi su aerei privati sono del tutto esorbitanti un qualsiasi normale rapporto di amicizia (sia pure con persone moho facoltose) e trovano, viceversa, sotto il profilo quantitativo e temporale, una logica spiegazione proprio nella remunerazione che i privati riconoscono al pubblico ufficiale quale corrispettivo al mercimonio delle funzioni". Lo scrive il Tribunale di Milano nei motivi della sentenza con cui, tra gli altri, ha condannato l'ex governatore a 6 anni di carcere.



Per il collegio, "l'evidenza delle prove raccolte smentisce in radice la tesi della difesa di Formigoni, secondo cui le c.d. 'utilita del Presidente' non sarebbero aItro che omaggi e regalie rientranti nell'ambito di un normale rapporto di amicizia tra Formigoni e Dacco'".

Esclusiva: le 700 pagine della sentenza