Maugeri, Formigoni: porterò questa croce per 18 mesi e poi sarò assolto



LA CONDANNA - Il Tribunale di Milano ha disposto a carico di Roberto Formigoni la confisca di circa 6,6 milioni di euro, tra cui la quota del 50% di una villa in Sardegna ad Arzachena, per il 'caso' Maugeri. L'ex governatore lombardo e' stato condannato per corruzione a 6 anni di carcere. Non gli sono state riconosciute le attenuanti generiche, mentre e' stata esclusa l'aggravante di concorso nel reato di cinque o piu' persone che gli era contestata. Nei suoi confronti e' 'caduta' l'associazione a delinquere che invece ha 'resisitito' per l'uomo d'affari Pierangelo Dacco', per l'ex assessore lombardo Antonio Simone e per l'ex direttore amministrativo Costantino Passerino.



LA DIFESA - "Amareggiato e sereno per una sentenza ingiusta. Sono convinto che sarò assolto in appello. Non capisco proprio come il tribunale sia potuto arrivare a questa conclusione". Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, intervistato da 'La Stampa', parla così dopo la sentenza di primo grado per il caso Maugeri e la condanna a sei anni "La mia non è spavalderia. Sono sicuro della mia innocenza, come lo sono quelli che mi conoscono e mi hanno conosciuto soprattutto come amministratore. Sto ricevendo una valanga di telefonate di solidarietà, non solo di politici e del mio partito, ma soprattutto di cittadini comuni, di lombardi che sanno cosa è diventata la sanità in Lombardia con me: un’eccellenza. Lo stesso non si può dire oggi - ha aggiunto - Intanto è venuta meno l’accusa più grave che costituiva l’impalcatura e la sostanza dell’intero impianto accusatorio, cioè l’associazione a delinquere. Sono stati assolti Alberto Perego e tutti i dirigenti di Regione Lombardia. È stata riconosciuta la correttezza e la legittimità di tutte le delibere della giunta che erano state impugnate come presunta prova della corruzione. Ma poi condannano me come presidente della Regione. C’è una evidente contraddizione nella decisione del tribuna, lo dico con rispetto ma con altrettanta cognizione di causa. Sono veramente curioso di leggere la motivazione"