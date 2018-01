Maugeri, processo d'appello per Formigoni il 22 maggio



Si aprira' il 22 maggio il processo d'appello a carico dell'ex presidente della Lombardia e senatore Roberto Formigoni nell'ambito del 'caso' Maugeri. In primo grado era stato condannato il 22 dicembre 2016 a sei anni di carcere per corruzione mentre era caduta 'per non avere commesso il fatto' l'accusa di associazione a delinquere. Nel giudizio di secondo grado davanti alla quarta sezione della Corte d'Appello, la Procura Generale (i pm avevano fatto ricorso) tentera' di ottenere il riconoscimento anche del reato di associazione a delinquere, mentre il 'Celeste' puntera' all'assoluzione. Il Tribunale aveva condannato anche, tra gli altri, l'uomo d'affari Pierangelo Dacco' e l'ex assessore Antonio Simone rispettivamente a 9 anni e 2 mesi e a 8 anni e 8 mesi.