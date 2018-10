Maullu e il manifesto "di destra": addio Forza Italia, va in FdI? Inside

di Fabio Massa

Le voci girano da tempo. Il secondo a uscire da Forza Italia potrebbe essere un europarlamentare. Ovviamente di confermato non c'è nulla, ma i rumors raccolti da Affaritaliani.it si stanno intensificando nelle ultime ore: l'ex assessore regionale, oggi europarlamentare Stefano Maullu, potrebbe approdare presto a Fratelli d'Italia. A innescare la ridda di voci incontrollate è l'appuntamento "L'Italia Avanti", in programma il 27 ottobre a Milano, organizzato appunto da Maullu. Interessante la scelta grafica del carattere del manifesto ma soprattutto i partecipanti: chiuderanno i lavori infatti Giovanni Toti e soprattutto Guido Crosetto, che di Fratelli d'Italia è uno dei leader (anche se non riesce a dimettersi dal Parlamento, come pare vorrebbe). L'avvicinamento di Stefano Maullu è in corso da tempo, pare, ma inizialmente questo era legato a una opzione che passa da un contenitore largo insieme a Giovanni Toti invece nell'ultimo periodo ci si aspetta un percorso anche in autonomia. Ad ogni modo, il mondo della destra è in movimento e non prevede Forza Italia nei suoi orizzonti.





Anche a Bergamo c'è stata un'iniziativa chiamata "l'Italia forte" che strizzava l'occhio a posizioni più sovraniste che moderate, e in generale tutti aspettano Toti, che però - secondo alcuni - sta aspettando l'implosione definitiva di Forza Italia dopo le Europee per prendersi tutti i resti. Il problema è che chi, come Maullu, vuole fare le Europee, potrebbe essere costretto a prendere una decisione prima.

