Maullu sconfessa la campagna di Fi: "La Cocco ha diritto alla privacy"

Stefano Maullu

CASO DELL'ASSESSORA COCCO, MAULLU: "HA DIRITTO ALLA PRIVACY"

“In questo tempo in cui ognuno pensa di avere il diritto di guardare dal buco della serratura in casa degli amministratori pubblici, esiste il dovere per chi, come me, si professa liberale di dire basta", dichiara l'onorevole di Forza Italia Stefano Maullu. "Dal giorno dell'elezione, l'assessore Cocco è tenuta a rendicontare ogni reddito, partecipazione e interessi, cosa che sono certo nel rispetto della legge faccia. Ma prima no, prima sono solo fatti suoi".

MAULLU CONTRO LA CAMPAGNA DEL SUO STESSO PARTITO

"Qualsiasi cittadino che entra nelle Istituzioni non è minimamente tenuto a dar spiegazione di quanto venisse pagato prima in un'azienda privata", prosegue Maullu, che di fatto va contro alla campagna sulla trasparenza lanciata dal suo stesso partito, Forza Italia, contro la Cocco. "Spero che questa campagna inutile così come è iniziata, così finisca”.