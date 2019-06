Maxi furto nel Lodigiano, rubati smartphone per 1 milione alla Ceva

Maxi furto alla Ceva di Somaglia (Lodi) dove una banda di malviventi ha messo a segno un furto da professionisti su commissione. La batteria dei ladri prima ha bloccato con camion le vie di accesso alla sede di una ditta di e poi ha fatto irruzione nei locali da dove ha portato via centinaia di smartphone per un valore stimato in circa un milione di euro. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, che hanno sequestrato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza posizionate in zona, a fare irruzione sarebbero stati almeno una decina di uomini. Indagano i carabinieri lodigiani.