Maxitamponamento per nebbia, chiuso tratto A1 a sud di Milano

Un tratto della A1 tra Milano sud e Basso Lodigiano e' stato chiuso a causa di un maxi tamponamento causato dalla forte nebbia di questa mattina. Gli incidenti sono avvenuti intorno al km 40. Il servizio di soccorso 118 ha disposto una maxiemergenza per soccorrere gli automobilisti coinvolti ma non si ha ancora una valutazione su persone rimaste ferite. Sulla Milano-Napoli in direzione Sud si sono formate lunghe code.