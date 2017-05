Meazza, incontro Sala-Milan: "Tavolo comune al più presto"

stadio san siro meazza

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha incontrato oggi a Palazzo Marino i vertici del Milan, il direttore esecutivo David Han Li e l'a.d. Marco Fassone. I due dirigenti, e' scritto in una nota, "hanno illustrato le strategie societarie che hanno intenzione di attuare e hanno convenuto con il Sindaco sull'importanza dello stadio Meazza e sulla opportunita' di aprire quanto prima un tavolo comune di lavoro e dialogo per affrontare questo tema".

L'incontro, si afferma inoltre, "si e' svolto in un clima molto cordiale ed e' stato utile per avviare un dialogo conoscitivo e affrontare alcuni temi cari all'Amministrazione Comunale. Nel corso della riunione il Sindaco ha spiegato quanto siano importanti lo sport e le manifestazioni sportive per Milano, ad ogni livello. In particolare, Sala ha ricordato la grande passione per il gioco del calcio che si vive a Milano e ha auspicato che il "nuovo Milan" possa continuare a essere una squadra di prim'ordine, in grado di raggiungere i vertici delle classifiche e delle competizioni internazionali".