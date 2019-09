Meazza, Salvini: "Abbattere San Siro è un delitto, è il calcio nel mondo"

Intervistato in merito all'abbattimento dello Stadio Meazza, Matteo Salvini si è detto profondamento contrario "da milanese e da milanista". Per Salvini si tratta infatti di un simbolo che va tutelato. "Abbattere lo stadio di San Siro per me è un delitto. Giusto guardare avanti e pensare al futuro, ma senza cancellare un glorioso passato".