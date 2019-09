Medicina e Odontoiatria: oltre 5mila a Milano per il test di ingresso

Milano - Test unico di ingresso alle Facoltà di Medicina e chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentaria delle università Statale e Bicocca di Milano: sono stati ben 5.253 gli gli aspiranti medici e dentisti che oggi si sono presentati. Su 3.486 iscritti, in Statale si sono presentati in 3.203 (il 91,9%), mentre in Bicocca sono arrivati 2.050 candidati su 2.220 iscritti (92,3%), per il 68% donne e per il 33% da fuori Lombardia, informano dall'ateneo. Per Medicina i posti fra Statale e Bicocca sono 490 (357 e 133 rispettivamente).