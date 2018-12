Viviana Beccalossi choc in consiglio regionale. Viene rimproverata dal consigliere di +Europa Usuelli per aver confrontato i gatti ai carcerati. Risponde la consigliera bresciana: "Vengo accusata di aver più sensibilità verso i gatti rispetto che verso i carcerati. Non mi offendo, perché è vero".

fabio.massa@affaritaliani.it