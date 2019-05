Mehmed, l'autopsia conferma: ucciso di botte dal padre a due anni e mezzo

L'autopsia conferma: il piccolo Mehmed è morto a causa delle botte subite da parte del padre, il 25enne di origini croate Aljica Hrustic. Il piccolo, di due anni e cinque mesi, era stato trovato senza vita mercoledì 22 maggio in una abitazione occupata di via Ricciarelli, zona San Siro. Il padre si trova in carcere, gli inquirenti vogliono capire se il bambino abbia subito violenze anche nei giorni precedenti al delitto. Quando e' arrivata la polizia, il corpo di Mehmed, infatti, era pieno di lividi e i suoi piedini erano fasciati, probabilmente per coprire escoriazioni da scottature di sigarette. "L'ho picchiato, poi l'ho visto morto, non credevo che l'avrei ucciso", sono state le parole dell'uomo nell'interrogatorio davanti agli inquirenti. In Questura l'uomo ha anche ammesso di avere fatto uso di droga prima di colpire il bambino: "Non riuscivo ad addormentarmi, mi sono alzato e l'ho picchiato".