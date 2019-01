Melegnano, si dà fuoco per storia d'amore finita male: grave 24enne

Si da' fuoco per storia d'amore finita nel Milanese, grave

Un giovane di 24 anni si e' dato fuoco questa notte a Melegnano, nel Milanese. L'uomo e' stato soccorso dai sanitari del 118, che sono arrivati con due ambulanze e lo hanno portato, con l'ausilio dell'elisoccorso, all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. La segnalazione al 112 e' arrivata intorno alle 3:40 di questa notte da un cittadino. Sul posto, in Viale Lombardia, sono arrivati anche i carabinieri di San Donato, ricostruendo che il giovane che si era dato fuoco e' un ragazzo rumeno.

La notte stessa il 24enne era andato sotto casa della sorella della fidanzata 24enne e, dopo una lite con lei, dovuta alla fine della loro relazione sentimentale, si e' cosparso i vestiti di benzina e ha acceso la miccia. I militari in un primo momento sono riusciti a togliere il giubbotto al ragazzo evitando il cospargersi ulteriore delle fiamme sul corpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Melegnano. In ospedale al ragazzo sono state riscontrate ustioni di primo e secondo grado sulla schiena, testa, orecchie, braccio sinistro e mani. La sua prognosi e' ancora riservata, ma al momento non in pericolo di vita.