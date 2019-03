Meloni su manifestazione People: la Sinistra discrimina gli italiani

"Ho visto la manifestazione antirazzista di Milano, con la Boldrini e tanti altri esponenti della sinistra che ballavano. A questa sinistra che manifesta contro il razzismo, vorrei dire che manifesta contro sé stessa. In Italia l'unica forma di razzismo organizzato che esiste è quella che hanno fatto le istituzioni guidate dalla sinistra contro i cittadini italiani". Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, ospite a 'Mattino 5' su Canale 5.

"In Italia i clandestini, arrivati senza rispettare le regole, noi li accogliamo spendendo 37 euro al giorno - afferma - Se un italiano è senza lavoro, senza casa, nessuno lo mantiene con 37 euro al giorno. Questo è il vero razzismo, la discriminazione che è stata fatta nei confronti degli italiani che non hanno, nemmeno lontanamente, quello che è stato previsto per gli immigrati".