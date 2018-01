Meningite: 19enne di Milano grave nelle Marche



Un 19enne di Milano ricoverato per meningite da meningococco arrivato a Senigallia sabato 6 gennaio e finito al pronto soccorso dell'ospedale di Fermo domenica sera. E' in condizioni stabili, altre analisi previste tra oggi e domani per capire di quale sierotipo si tratti. Nel frattempo è stata attivata la macchina della profilassi, con due Asl allertate e 40 persone vicine al giovane coinvolte preventivamente con somministrazione di terapia antibiotica. Il ragazzo era in vacanza per Capodanno con amici, l'antibiotico non è stato ritenuto necessario per i suoi compagni di scuola a Milano. Ma il giovane potrebbe aver contratto la meningite, che ha tempi lunghi di incubazione, proprio a Milano.