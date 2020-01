Meningite: 7000 vaccinati a Bergamo e Brescia, venerdì si parte con studenti

Partiono oggi, giovedì 9 gennaio, le richieste per i genitori degli studenti delle scuole bergamasche interessate dalle vaccinazioni per l'emergenza meningite, in modo che domani, venerdì 10, si possa partire con i vaccini. Al 'Riva' di Sarnico sono 750 i ragazzi interessati e sarà il primo istituto dove arriveranno i medici per le vaccinazioni. "Ats Bergamo ha incontrato i dirigenti delle scuole superiori insistenti sugli ambiti territoriali coinvolti dalla campagna intensiva vaccinale contro il meningococco C: le vaccinazioni riguarderanno gli studenti degli istituti superiori di Sarnico, Trescore Balneario, Lovere, Seriate e Grumello del Monte. L’attività di vaccinazione inizierà domani con l’istituto Riva di Sarnico e si concluderà entro la fine di gennaio, coinvolgendo progressivamente tutte le scuole della zona", hanno detto i responsabili dell'Ats comptente. Intanto, oggi è stata una nuova giornata di vaccinazioni nel Basso Sebino: l’area degli ambulatori straordinari è stata estesa anche alla vicina provincia di Brescia e alla Valle Calepio, nel bergamasco. In tutto sono già stati somministrati oltre 7 mila vaccini e altri 20 mila sono pronti per essere somministrati nei 10 ambulatori.

Partono domani dunque le vaccinazioni per gli alunni di tutte le classi e il personale docente e non docente delle scuole dell’'area rossa' dov’è sono state riscontrati cinque casi di meningite in un mese. Le vaccinazioni inizieranno dall’Istituto superiore Riva di Sarnico. L’ordine degli istituti in cui saranno somministrati i vaccini sarà comunicato successivamente dalla Regione e da Ats. L’elenco comprende il Riva di Sarnico con 726 studenti e 155 docenti con altro personale, a Trescore Balneario il Federici con 1.413 studenti e 176 docenti con altro personale; il Lotto con 1.192 studenti e 196 docenti con altro personale e l’Azienda Bergamasca Fondazione con 400 studenti e 43 docenti con altro personale. A Seriate il Sacra Famiglia con 216 studenti e 49 docenti con altro personale. A Grumello del Monte l’Ikaros con 666 studenti e 90 docenti con altro personale. A Lovere il Piana con 779 studenti e 121 docenti con altro personale; al Celeri con 556 studenti e 79 docenti con altro personale e il Convitto con 271 studenti e 35 docenti con altro personale.