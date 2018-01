Meningite, nuovo caso a Brescia: 33enne della Valcamonica in coma



Meningite, nuovo caso a Brescia: un 33enne residente in Valcamonica è in coma da mercoledì agli Spedali Civili. Le sue condizioni sono critiche: il 33enne non avrebbe risposto alle prime cure mediche. Pochi giorni fa il caso di meningite che ha colpito un bambino di tre anni residente a Ghedi, attualmente fuori pericolo.