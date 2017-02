Meningite: quattro casi in pochi giorni, la Regione convoca gli infettivologi

Meningite: un 14enne di Segrate è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata al San Raffaele di Milano per una seticcemia del sangue che rischia di intaccare gli organi interni. Ma le sue condizioni sembrano migliorare. A colpirlo, una forma batterica. I suoi 25 compagni di classe all'Istituto Pavoniano Artigianelli di via Crespi di Milano, e 14 insegnanti, sono stati sottoposti a profilassi, così come altri 12 segratesi con cui il giovane è stato a contatto.

Ma c'è stato anche il caso di Truccazzano, nel Milanese, con 12 bambini che tra sabato e domenica si sono presentati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melzo con sintomi di vomito e diarrea. Una nota dell'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera chiarisce che sono stati già tutti dimessi e che solo "quattro di questi erano stati sottoposti a profilassi antibiotica giovedì, 16 febbraio, in seguito al decesso per meningite meningococcica della loro catechista Clara Arrigoni, quindi i sintomi comuni sono riconducibili alla forma di influenza ora in atto e non alle misure precauzionali attivate per la meningite".

Migliora, infine, anche la bambina di sette mesi ricoverato al Buzzi. Con il decesso lo scorso 9 febbraio della professoressa Vittoria Patti dell'istituto Curie, quattro filoni diversi in dieci giorni, ma che non devono, nelle parole dell'assessore scatenare una psicosi da epidemia. Convocata comunque in Regione una riunione di infettivologi "affinchè di avvii un approfondimento sul quadro epidemiologico, ed eventuali azioni da adottare con i massimi esperti di igiene pubblica".