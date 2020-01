Meningite, Speranza: numeri limitati ma grande attenzione



"C'è un focolaio nel territorio al confine fra Bergamo e la provincia di Brescia, ma con numeri limitati (parliamo di poche unità) e un'attenzione molto seria che sia la Regione Lombardia che l'Istituto Superiore di Sanità che tutte le altre istituzioni a partire dai comuni stanno mettendo in campo. C'è un lavoro serio, che in queste ore sta limitando la portata di quest'evento". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito ai casi di meningite in Lombardia, intervistato ​a Circo Massimo, su Radio Capital.